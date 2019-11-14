Моралес готов вернуться в Боливию, если его присутствие поможет остановить насилие в стране
Получивший политическое убежище в Мексике бывший президент Боливии Эво Моралес очень огорчен тем, что в последние дни происходит в его стране, и готов вернуться, если это поможет урегулировать ситуацию.
«Если я могу своим присутствием внести вклад в мирное решение кризиса, которое остановит насилие и спасет жизни, я сделаю это ради моей любимой Боливии», - написал Моралес на своей странице в Twitter.
Он призвал соотечественников к «диалогу, в котором участвовали бы все – общественные движения, гражданские организации и политические партии».
Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью.
Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.
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ИСТОЧНИК KP.RU