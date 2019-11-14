2019-11-14T04:48:52+03:00
Политика

Моралес готов вернуться в Боливию, если его присутствие поможет остановить насилие в стране

Ушедший в отставку боливийский президент получил политическое убежище в Мексике
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-президент Боливии Эво Моралес в МексикеЭкс-президент Боливии Эво Моралес в МексикеФото: REUTERS
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Получивший политическое убежище в Мексике бывший президент Боливии Эво Моралес очень огорчен тем, что в последние дни происходит в его стране, и готов вернуться, если это поможет урегулировать ситуацию.

«Если я могу своим присутствием внести вклад в мирное решение кризиса, которое остановит насилие и спасет жизни, я сделаю это ради моей любимой Боливии», - написал Моралес на своей странице в Twitter.

Он призвал соотечественников к «диалогу, в котором участвовали бы все – общественные движения, гражданские организации и политические партии».

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков и был вынужден бежать в Мексику, поскольку в Боливии существовала реальная угроза его жизни и здоровью.

Бразды правления страной взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес, однако народные волнения не прекратились.

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Целая эпоха в жизни Латинской Америки завершилась в эту субботу - глава Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Вместе с ним свой пост покинул вице-президент Альваро Гарсия Линер (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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