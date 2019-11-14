Трамп завил, что 14 ноября может обнародовать содержание «неизвестного» разговора с Зеленским

14 Нояб. 04:58 2019-11-14T05:17:41+03:00

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме Фото: REUTERS

Говоря об этом на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, президент США выразил желание познакомиться с автором анонимки

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На совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме президент США Дональд Трамп упомянул еще одного своего зарубежного коллегу – президента Украины Владимира Зеленского. И пообещал вскоре обнародовать содержание своей апрельской телефонной беседы с ним. Республиканец предположил, что широкая общественность сможет ознакомиться со стенограммой разговора уже 14 ноября.

«Я собираюсь обнародовать, – думаю, в четверг, – (расшифровку) второго звонка, который на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете», - заявил Трамп журналистам.

При этом он отметил, что хотел бы знать, кто именно написал анонимную жалобу на его разговор с Зеленским, повторив, что «разоблачитель» представил его беседу с иностранным лидером в ложном свете.

«Осведомитель предоставил много очень некорректной информации, в том числе относительно моего звонка президенту Украины», - приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях глава Белого дома рассказал американским журналистам, что он разговаривал с Зеленским дважды. По словам Трампа, «второй разговор, о котором никто не знает», на самом деле был первым, так как он состоялся до того звонка, из-за которого ему теперь грозят импичментом.

Трамп отметил, что демократам в конгрессе, скорее всего, небезразлично содержание той беседы, и он «не видит проблемы» в том, чтобы обнародовать ее расшифровку.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU