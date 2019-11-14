Владельцы Land Rover чаще других попадают в ДТП, но оказываются невиновными

14 Нояб. 09:01 2019-11-14T09:01:26+03:00

У страховых компаний имеется свой рейтинг аварийности и невиновности водителей Фото: Сергей ГАПОН

О том, какие еще авто премиум-сегмента удивляют статистикой, рассказали страховщики

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У страховых компаний своя база аварийности клиентов. Недавно в «Ренессанс Страхование», проанализировали какие авто чаще оказывались в ДТП за последние три года.

Возглавили рейтинг владельцы Land Rover. На их долю приходился 55,3 процента аварий, при этом в 45,9% случаев собственник премиального авто оказывается невиновен.

Вторая строчка у обладателей Mercedes-Benz. На их долю приходится 45,7% невиновности, а в аварии они попадают реже, чем те, кто ездит на Land Rover. По этому показателю у немецкого авто трете место – 52%.

На долю еще одного «немца» BMW приходится 44,9% аварийности – третье место, а вот в рейтинге невиновности это авто занимает вторую строчку – 55,2%.

Четвертая строчка аварийности досталась Audi (44,9%), здесь показатели сошлись – невиновными обладатели этого немецкого авто признаются в 51% случаев – тоже четвертая позиция.

Пятое место по количеству ДТП у Lexus (41,7%) и Infiniti (41,3%). А вот среди показателей невиновности пятую позицию удерживает Volvo (40,9%), хотя в списке повышенной аварийности его не оказалось.

Есть еще одна интересная статистика. Она отражает степень тяжести повреждений элементов передней части дорогих автомобилей.

Больше всего в ДТП страдают:

Porsche Macan — 58,8%,

BMW X4 - 48,7%,

Audi Q5 - 40,6%,

Land Rover Discovery Sport - 40%,

Jaguar F-Pace - 38,9%.

Похожую статистику «Известиям» озвучили и в страховой компании МАКС и назвали четверку самых угоняемых авто:

Lexus LX,

BMW X6,

Toyota LC200,

LC Prado.

ИСТОЧНИК KP.RU