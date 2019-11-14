14 Нояб. 09:37 2019-11-14T10:23:06+03:00

В ФСБ раскрыли данные о преступлениях эстонских карателей под Псковом Фото: : Григорий ЧЕРТОВ/РИА Новости

По планам нацистов, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии

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В управлении ФСБ по псковской области рассекретили часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы ВОВ в лагере для военнопленных в деревне Моглино.

Часть региона после войны, по задумке нацистского командования, планировалось передать Эстонии. Таким образом, эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.

В шести томах, рассекреченных ранее ФСБ, трое карателей, действовавших в лагере, дают свои показания. Еще один свидетель из числа бывших охранников приводит подробности расправ — массовых расстрелов, показательных казней, многочисленных пыток.

Также сообщается, что лагерь для военнопленных был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем содержались военные и мирные граждане, пишет "РИА-Новости".

- За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20, - говорится в рассекреченных документах. Сообщается, что худшие условия быта были у военнопленных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости. Рассекреченные материалы о подвиге защитников Брестской крепости обнародованы в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU