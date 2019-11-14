В ФСБ раскрыли данные о преступлениях эстонских карателей под Псковом
В управлении ФСБ по псковской области рассекретили часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы ВОВ в лагере для военнопленных в деревне Моглино.
Часть региона после войны, по задумке нацистского командования, планировалось передать Эстонии. Таким образом, эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.
В шести томах, рассекреченных ранее ФСБ, трое карателей, действовавших в лагере, дают свои показания. Еще один свидетель из числа бывших охранников приводит подробности расправ — массовых расстрелов, показательных казней, многочисленных пыток.
Также сообщается, что лагерь для военнопленных был организован вскоре после оккупации города и района на территории бывшей погранкомендатуры. В нем содержались военные и мирные граждане, пишет "РИА-Новости".
- За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20, - говорится в рассекреченных документах. Сообщается, что худшие условия быта были у военнопленных.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о защите Брестской крепости. Рассекреченные материалы о подвиге защитников Брестской крепости обнародованы в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU