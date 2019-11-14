2019-11-14T10:46:01+03:00
Экономика

Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Мы будем продолжать ликвидировать «серые схемы», чтобы защитить честных предпринимателей»

За 10 месяцев 2019 года доходы бюджета республики выросли на 16%
Ирина СУХАНОВА
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В Чувашии подвели итоги исполнения республиканского бюджета за 10 месяцев 2019 года: за январь-октябрь рост доходов составил 16,1%. По словам министра финансов региона Светланы Енилиной, на 1 ноября этого года бюджет по доходам был выполнен в объеме 45 935,2 млн рублей, в том числе по собственным доходам – в объеме 25 106,8 млн рублей.

Положительная динамика наблюдается, в том числе, за счет роста в регионе налоговой базы. При этом, как отмечают специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, налогоплательщики становятся все более дисциплинированными. В республике уже не первый год ведется борьба с «серыми» схемами. Во время заседания регионального кабинета министров глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул: в республике налажен конструктивный диалог между налогоплательщиками и органами власти, однако некоторые предприниматели по-прежнему пытаются уйти от выплаты налогов.

- Эти люди заявляют, что на них оказывается давление. На самом деле власти наводят порядок, ликвидируют «серые схемы». Мы будем продолжать этим заниматься, чтобы защитить честных предпринимателей и добросовестных налогоплательщиков, обеспечить поступления в бюджет и выполнить все социальные обязательства перед жителями республики, - отметил Михаил Игнатьев.

Расходы республиканского бюджета за 10 месяцев 2019 года составили 38 821,9 млн рублей. В том числе на образование в этом году в республике потратили 13 224,5 млн рублей, на здравоохранение - 3 630,4 млн рублей (а с учетом средств обязательного фонда обязательного медицинского страхования - 15 848,1 млн рублей). На социальные нужды из бюджета было направлено 11 061,3 млн рублей.

Кроме того, в 2019 году выросли расходы на инвестиционные цели: за 10 месяцев направлено 3 736 млн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года они выросли в 1,7 раза.

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@TrueKPRU
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