"Месть из-за девушки": учащиеся колледжа в Благовещенске рассказали о мотиве стрелка
Два студента строительного колледжа в Благовещенске, где в четверг утром, 14 ноября, произошла трагедия, заявили, что Данила Засорин устроил бойню в качестве мести из-за девушки.
По словам молодых людей, ранее возлюбленную убийцы изнасиловали.
- Они в общаге изнасиловали его девушку, - поделилась одна из однокурсниц Засорина, пишет "360". Над девушкой надругались несколько человек, однако, она не стала писать заявления об этом в правоохранительные органы.
Спустя некоторое время ее молодой человек узнал об этом инциденте и пришел в ярость. Данил Засорин, вооружившись ружьем, пришел в колледж и устроил бойню. Молодой человек стал стрелять в тех, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.
Эту информацию проверяют в следственном комитете. Правоохранительные органы собираются взывать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 19-летний стрелок собирал ружье в туалете колледжа и вошел в кабинет под песню Nirvana.. Молодой парень вошел в кабинет во время занятий и открыл огонь из ружья по одногруппникам.
Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов
ИСТОЧНИК KP.RU