"Месть из-за девушки": учащиеся колледжа в Благовещенске рассказали о мотиве стрелка

14 Нояб. 11:04 2019-11-14T11:04:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Два студента строительного колледжа в Благовещенске, где в четверг утром, 14 ноября, произошла трагедия, заявили, что Данила Засорин устроил бойню в качестве мести из-за девушки.

По словам молодых людей, ранее возлюбленную убийцы изнасиловали.

- Они в общаге изнасиловали его девушку, - поделилась одна из однокурсниц Засорина, пишет "360". Над девушкой надругались несколько человек, однако, она не стала писать заявления об этом в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время ее молодой человек узнал об этом инциденте и пришел в ярость. Данил Засорин, вооружившись ружьем, пришел в колледж и устроил бойню. Молодой человек стал стрелять в тех, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.

Эту информацию проверяют в следственном комитете. Правоохранительные органы собираются взывать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 19-летний стрелок собирал ружье в туалете колледжа и вошел в кабинет под песню Nirvana.. Молодой парень вошел в кабинет во время занятий и открыл огонь из ружья по одногруппникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743707" frameborder="0"></iframe> Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов

ИСТОЧНИК KP.RU