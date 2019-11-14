2019-11-14T11:35:55+03:00
Экономика

Приставы назвали самого злостного алиментщика Москвы

Им оказался 40-летний отец шестерых детей
Елена АКИМОВА
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Столичные приставы назвали сумму, которую задолжал самый злостный алиментщикСтоличные приставы назвали сумму, которую задолжал самый злостный алиментщикФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Судебные приставы Москвы назвали самого злостного алиментщика. Им оказался 40-летний житель столицы, который задолжал на воспитание своих шестерых несовершеннолетних детей очень внушительную сумму.

За несколько лет цифра перешагнула отметку в 3,6 миллионов рублей, но это долг никак не пугает мужчину.

- Должник был наказан по статье 5.35.1. КоАП РФ за неуплату алиментов и теперь помимо долга ему предстоит провести на обязательных работах 120 часов, - рассказали News.ru в УФССП по Москве.

Если даже это не поможет, то к нарушителю будут применены более серьезные меры, вплоть до ареста.

Помимо этого, есть ряд ограничений, которые успешно применяются приставами и позволяют поторопить алиментщиков с оплатой. Самыми эффективными стали запрет на управление транспортным средством и ограничения выезда из страны.

Проблемы с алиментщиками имеются по всей стране. По данным на 1 апреля 2019 года больше всего неплательщиков было в Красноярском крае – 33,1 тыс.производств. на второй строчке Краснодарский край – 30,2 тыс.производств, а замыкает тройку лидеров Московская область – 29,1 тыс.производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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