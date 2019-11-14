"Глубокое чувство одиночества": Врач-психиатр прокомментировал трагедию в колледже Благовещенска
Российский врач-психиатр прокомментировал в эфире Радио "Комсомольская правда" поведение и мотивы 19-летнего стрелка строительного колледжа в Благовещенске, который в четверг, 14 ноября, устроил бойню в учебном заведении.
По словам специалиста, у парня было "глубокое чувство одиночества".
- Я думаю, что в этой ситуации речь больше всего должна идти о глубоком чувстве одиночества. Оно коррелируется с чувством беззащитности и агрессии, которое определяется именно тем, что человек вынужден сам себя защищать любым способом, - отметил врач-психиатр.
Также специалист подчеркнул, что " человек, который хочет получить оружие, совершенно не обязательно потенциальный убийца".
- У него могли быть совершенно другие идеи. Возможно, какие-то переживания, связанные с оружием, он испытывал. Возможно, принятие решения о стрельбе состоялось в какое-то мгновение. К примеру, в то же самое утро, когда он взял оружие и пошел в колледж, - заявил врач.
Специалист подчеркнул, что уверен в том, что друзья 19-летнего стрелка Данилы Засорина замечали его странное поведение, но не придавали этому большого значения.
- И я уверен, что и друзья этого парня, его одногруппники наверняка скажут, что они что-то замечали. При этом, даже если я, как специалист, вижу, что с человеком что-то происходит, возникает вопрос, есть основания привлекать к нему всеобщее внимание, - подытожил врач-психиатр.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что учащиеся колледжа в Благовещенске рассказали о возможном мотиве стрелка. Однокурсники Данилы Засорина заявили, что ранее возлюбленную студента изнасиловали.
Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов
ИСТОЧНИК KP.RU