СК РФ опубликовал видео работы криминалистов и следователей в колледже Благовещенска
Следственный комитет России опубликовал в сети видео работы следователей и криминалистов в благовещенском колледже, где в четверг утром, 14 ноября, произошла стрельба с участием 19-летнего студента Данилы Засорина.
Следователи работают в колледже Благовещенска.СК выложил кадры из аудитории, где была устроена стрельба
Парень ворвался в учебную аудиторию и начал стрелять из ружья по своим одногруппникам. Возможным мотивом "шутинга" могла служить месть из-за девушки стрелка: по словам приятелей Данилы Засорина, ранее его возлюбленную изнасиловали.
На кадрах опубликованной записи видно, как работают следователи и криминалисты на месте происшествия. Они проводят съемку, изымают гильзы и другие предметы и заносят информацию в протокол.
Напомним, в результате трагедии погиб ровесник Засорина, еще три человека ранены. Пострадавших прооперировали, состояние одного оценивается как тяжелое.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 19-летний благовещенский стрелок собирал ружье в туалете колледжа и вошел в кабинет под песню Nirvana. Молодой парень вошел в кабинет во время занятий и открыл огонь из ружья по одногруппникам.
ИСТОЧНИК KP.RU