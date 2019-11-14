2019-11-15T10:52:25+03:00
Здоровье

Назван самый быстрый способ избавления от депрессии

«Волшебной пилюлей» стала йога и дыхательная практика
Елена АКИМОВА
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Ученые подсказали, как справиться с депрессией без таблетокУченые подсказали, как справиться с депрессией без таблетокФото: Евгения ГУСЕВА
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Ученые назвали самый простой способ избавиться от болезни XXI века- депрессии. Поможет в этом йога и дыхательная гимнастика. Это не только предположения, но и проверенная на практике теория.

Соответствующее исследование провели специалисты из Школы медицины Бостонского университета.

- Данные направления могут снизить симптомы тревоги и депрессии как в краткосрочной перспективе — с каждым сеансом, так и в совокупности в долгосрочной перспективе — в течение трех месяцев, — отмечено в работе.

Подопытными стали 30 человек, у которых в той или иной мере диагностировали расстройства. Спустя три месяца практики большинство отметили улучшение состояния, пишет сайт телеканала "Звезда".

Люди признались, что лучше спят, спокойны и позитивно настроены. Менее выраженными оказались и симптомы физического истощения и тревоги, сообщает телеканал «360».

Медики давно сошлись во мнении, что депрессия - настоящая, а не придуманная болезнь. Никто же не ожидает от пациента со сломанной ногой, что он перестанет ныть, соберется и наконец пойдет. Вот и депрессия - недуг, когда сломалась психика. И внушением она не лечится.

Существует несколько способов выхода из депрессивного состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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