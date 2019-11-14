2019-11-14T13:54:24+03:00
Общество

В банке рассказали подробности новой схемы хищения денежных средств с карт

Специалисты заявили, что злоумышленники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В банке рассказали подробности новой схемы хищения денежных средств с картВ банке рассказали подробности новой схемы хищения денежных средств с картФото: Архив "КП"
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Представитель российского банка заявил, что мошенники при хищении денежных средств со счетов клиентов банков в 80% случаев переводят украденные деньги на виртуальные карты.

По словам специалистов, злоумышленники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии.

Банк рекомендовал всем клиентам соблюдать правила кибербезопасности. Нельзя никому, в том числе сотруднику банка, называть полные реквизиты карт, CVC/CVV-коды, пароли из SMS-сообщений для подтверждения операций.

- Если у клиента запрашивают такую информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру, - заявил представитель российского банка, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами. Мошенники предоставляются сотрудниками служб безопасности банков и просят клиентов назвать код из СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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