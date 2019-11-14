2019-11-14T13:13:34+03:00
В мире

Российский комплекс «Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать российская авиационная группировка
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"Фото: Александр КОЦ
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Российские военные разместили ПВО «Панцирь-С» на севере Сирии в аэропорту Эль-Камышлы. Здесь будут базироваться боевые вертолеты с российской базы в Хмеймиме.

Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» способен прикрывать объекты от любых наземных и надводных угроз. Он работает в любую погоду и может распознать все типы современного вооружения.

Как сообщает телеканал «Звезда» комплект разместили в аэропорту для обеспечения защиты транспортно-боевых вертолетов, передислоцированных на север Сирийской.

- Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка. С земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь», - сказано в репортаже журналистов.

Система "Панцирь" уже хорошо себя показала в Сирии, благодаря ПВО ни один аэродром не имеет серьезных разрушений, комплекс отразил атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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