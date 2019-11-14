Российский комплекс «Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
Российские военные разместили ПВО «Панцирь-С» на севере Сирии в аэропорту Эль-Камышлы. Здесь будут базироваться боевые вертолеты с российской базы в Хмеймиме.
Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» способен прикрывать объекты от любых наземных и надводных угроз. Он работает в любую погоду и может распознать все типы современного вооружения.
Как сообщает телеканал «Звезда» комплект разместили в аэропорту для обеспечения защиты транспортно-боевых вертолетов, передислоцированных на север Сирийской.
- Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка. С земли вертолеты прикрывает система ПВО «Панцирь», - сказано в репортаже журналистов.
Система "Панцирь" уже хорошо себя показала в Сирии, благодаря ПВО ни один аэродром не имеет серьезных разрушений, комплекс отразил атаки.
ИСТОЧНИК KP.RU