2019-11-14T14:37:15+03:00
В мире

"США могут позавидовать": В Китае рассказали о преимуществах Су-57

Китайские журналисты подчеркнули, что истребитель пятого поколения способен лететь со сверхзвуковой скоростью, не задействуя форсажную камеру
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"США могут позавидовать": В Китае рассказали о преимуществах Су-57"США могут позавидовать": В Китае рассказали о преимуществах Су-57Фото: REUTERS
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Китайские СМИ пишут, что характеристики и боеспособность российского истребителя Су-57 могут вызвать зависть со стороны США.

Автор заметки подчеркнул, что истребитель пятого поколения способен лететь со сверхзвуковой скоростью, при этом не задействуя форсажную камеру.

- США могут позавидовать его характеристикам и боеспособности, - говорится в материале.

Китайское издание Sina пишет, что российский истребитель отличается высокой маневренностью, несет высокоэффективные системы вооружения. По мнению журналиста, его смело можно назвать "российским гигантом".

Подытожив, журналист отметил, что американцы не смогут равнодушно наблюдать за тем, как их догоняет армия другой страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом на авиавыставке МАКС президент Турции Реджеп Эрдоган оценил новый российский истребитель Су-57. Турецкий лидер впервые посещает выставку МАКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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