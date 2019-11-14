2019-11-14T13:37:02+03:00
Наука

Врачи рассказали, что ранние симптомы рака напоминают процесс старения

Специалисты объяснили, в каком случае важно сразу обратиться в медикам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали о ранних симптомах ракаУченые рассказали о ранних симптомах ракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врачи из Великобритании сравнили первые симптомы онкологии с ранними признаками старения. По словам специалистов, многие пожилые люди не спешат обращаться к медикам, поскольку списывают изменения в организме на усталость или возраст, и тем самым запускают болезнь.

Ученые отмечают, что ранними симптомами рака головного мозга могут быть потеря зрения, проблемы с памятью, невнятная речь и периодическая потеря равновесия. Все перечисленные признаки могут действительно проявляться у здоровых людей с возрастом, однако игнорировать их не стоит, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Медики рекомендуют обращаться ко врачу и немедленно проходить обследование, если какой-то из этих симптомов начинает вызывать беспокойство. Особенно важно обратиться к специалистам, если проявляется не один, а сразу несколько из указанных симптомов. Ведь чем раньше врачи выявят недуг, тем легче с ним будет справиться, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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