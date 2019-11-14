«Отчаянная попытка похудеть перед морем»: Пассажир самолета устроил тренировку прямо во время полета

14 Нояб. 14:44 2019-11-14T14:59:17+03:00

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Пассажиры самолетов ведут в небе себя порой не так, как на земле. Кто-то начинает дебоширить или даже устраивать вечеринку после объявления о неисправности самолета. А этого мужчину приспичило потренироваться. Видео спортсмена с грудным эспандером опубликовал другой пассажир этого рейса в инстаграм.

- Выйди и сделай это, брат, - написал в шутку автор поста.

Мужчина устроил тренировку прямо между рядами. Как реагировать на такую выходку, другие пассажиры понять не смогли – общественный порядок вроде бы не нарушает, но все-равно выглядит это странно. Поэтому многие просто старались не обращать внимание на спортсмена, которому очень нужно было привести тело в форму перед посадкой. Куда направлялся спортсмен, не известно, но судя по его рвению к спорту – впереди его ждал отдых на пляже.

Зато в соцетях сохранить то же хладнокровие, что и пассажиры, мало кому удалось.

- Я бы ударил его этим по голове, - оставил комментарий к посту с видео пользователь под ником jordiepoo1991.

- Просто сядь и веди себя хорошо. Почему это так сложно? Это не твоя гостиная, - возмутился Фото antone251.

passengershaming Пассажир самолета устроил тренировку во время полета

ИСТОЧНИК KP.RU