2019-11-14T15:37:06+03:00
Общество

Росстандарт: В правительство внесли законопроект о штрафах за недолив топлива

Сообщается, что ведомство также подготовило предложение о введении права контрольной закупки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Росстандарт: В правительство внесли законопроект о штрафах за недолив топливаРосстандарт: В правительство внесли законопроект о штрафах за недолив топливаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Замначальника управления госнадзора и госконтроля Росстандарта Оксана Бородина сообщила, что законопроект о введении штрафов за недолив топлива на АЗС внесен на рассмотрение в правительство.

Кроме этого, ведомство также подготовило предложение о введении права контрольной закупки. При наличии подобного права проверки могут осуществляться в режиме "тайного покупателя.

- В целях борьбы с недоливом Росстандартом подготовлен ряд инициатив. Это и введение оборотных штрафов по аналогии с качеством топлива, - отметила Бородина, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России ужесточат наказание за недолив топлива. Планируется, что штрафовать за это начнут в 2021 году. Оборонные штрафы будут начинаться от 500 тысяч рублей. Согласно текущей версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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