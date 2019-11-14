Росстандарт: В правительство внесли законопроект о штрафах за недолив топлива
Замначальника управления госнадзора и госконтроля Росстандарта Оксана Бородина сообщила, что законопроект о введении штрафов за недолив топлива на АЗС внесен на рассмотрение в правительство.
Кроме этого, ведомство также подготовило предложение о введении права контрольной закупки. При наличии подобного права проверки могут осуществляться в режиме "тайного покупателя.
- В целях борьбы с недоливом Росстандартом подготовлен ряд инициатив. Это и введение оборотных штрафов по аналогии с качеством топлива, - отметила Бородина, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России ужесточат наказание за недолив топлива. Планируется, что штрафовать за это начнут в 2021 году. Оборонные штрафы будут начинаться от 500 тысяч рублей. Согласно текущей версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год.
ИСТОЧНИК KP.RU