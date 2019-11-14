2019-11-14T16:02:28+03:00
В мире

"С этой страной невозможны отношения": Глава Минобороны Украины назвал Россию "врагом"

Андрей Загороднюк подчеркнул, что с РФ невозможны финансово-экономические отношения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"С этой страной невозможны отношения": Глава Минобороны Украины назвал Россию "врагом""С этой страной невозможны отношения": Глава Минобороны Украины назвал Россию "врагом"Фото: REUTERS
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Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что считает Россию врагом. Из-за чего с ней, по мнению главы ведомства, невозможны финансово-экономические отношения.

- Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия… Если же враг - Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов, - отметил Загороднюк.

Он также подчеркнул, что Незалежной необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях. Загороднюк добавил, что лично держит эти вопросы на контроле, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД Украины сообщил о возможном выходе страны из «минских договоренностей». Вадим Пристайко сообщил, что если властям Украины не удастся решить ситуацию в Донбассе, то придется обращаться к «третей силе»

ИСТОЧНИК KP.RU

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