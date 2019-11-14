Губернатору Тюменской области на форуме «ИНФОТЕХ 2019» показали «умную» IT-систему

14 Нояб. 15:36 2019-11-14T15:36:33+03:00

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В Тюменской области стартовал XII ежегодный цифровой форум-выставка «Инфотех-2019», на котором свои разработки представили около 60 компаний. В числе первых мероприятие посетил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он оценил инновационные решения в IT-сфере и обсудил потенциально перспективные для региона проекты. Вызвало восхищение у руководителя региона и системы искусственного интеллекта, которая выиграла в баттле у человека.

В поединке диалоговая нейросетевая система для центра телефонного обслуживания Тюменской области состязалась с сотрудником кол-центра в скорости и точности ответов на вопросы, которые граждане чаще всего задают операторам МФЦ. Ответив быстрее и правильнее на вопросы о деятельности МФЦ и предоставлении госуслуг, искусственный интеллект победил человека со счетом 6:0.

– Я не думал, что система искусственного интеллекта победит со столь разгромным счетом, – сказал Александр Моор. – Такие проекты позволят работать быстро, эффективно и давать полные ответы на вопросы граждан. При этом искусственный интеллект не подвержен эмоциям, что также будет влиять на качество данного интерфейса. Горизонты применения этого продукта обширны. Я восхищен!

Запуск системы искусственного интеллекта состоится уже в начале 2020 года. Диалоговая нейросеть представляет собой компьютерную программу, которая установлена на графическом суперкомпьютере. Помимо звукового ответа на вопрос абонент получает и текстовое сообщение с инструкцией и перечнем необходимых документов для получения той или иной госуслуги. Уже сегодня система может безошибочно ответить на 1200 различных вопросов, касающихся тематике получения госуслуг. Об этом губернатору рассказал генеральный директор компании ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем» Вадим Филиппов, компания которого разработала новинку по заказу правительства Тюменской области.