2019-11-14T16:41:26+03:00
В мире

Старейшего российского туроператора "Интурист" приобрели турецкие бизнесмены

Об этом заявил владелец компании-покупателя Anex Tour
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Старейшего российского туроператора "Интурист" приобрели турецкие бизнесменыСтарейшего российского туроператора "Интурист" приобрели турецкие бизнесменыФото: REUTERS
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Турецкая компания Anex Tour приобрела старейшего российского туроператора "Интурист". Об этом заявил владелец компании Нешет Кочкар.

Детали сделки пока не раскрываются. К слову, Anex Tour владеет около 7% акций Thomas Cook.

- Мы выступим с официальным заявлением, когда будут согласованы все детали, - рассказали "ТАСС" представители "Интуриста". Туроператор является партнером обанкротившегося концерна Thomas Cook.

При этом турецкий туристический портал сообщает, что на российского туроператора также претендовали китайская инвестиционная компания Fosun Group и германская Rewe Group.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре текущего года эксперты порассуждали, как банкротство “Томаса Кука” скажется на российских туристах. Эксперты назвали три варианта развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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