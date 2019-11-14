В Росстандарте перечислили регионы с наибольшей долей суррогатного топлива
Замначальника управления госнадзора и контроля Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Оксана Бородина заявила, что Крым, Дагестан и Свердловская область оказались в рейтинге тех регионов страны, где регистрируется наибольший процент суррогатного топлива.
- В данных регионах мы работаем с органами местной власти, прокуратурой, проводятся внеплановые проверки, и к 2021 году планируем улучшить ситуацию и там, - отметила Бородина.
При этом она подчеркнула, что с 2015 года по сегодняшний день доля фальсифицированного и не соответствующего требованиям топлива сократилась больше, чем в два раза - до 9%.
По мнению замначальника управления госнадзора и контроля, среди источников фальсификата - нефтебазы, мини-НПЗ, недобросовестные участники рынки, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России резко выросли суммы штрафов для АЗС, но платить их никто не торопится. За девять месяцев 2019 года Росстандарт велел нарушителям заплатить 47 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU