2019-11-14T16:54:22+03:00
Общество

В Росстандарте перечислили регионы с наибольшей долей суррогатного топлива

В ведомстве планируют решить проблемы в топливной сфере уже к 2021 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Росстандарте перечислили регионы с наибольшей долей суррогатного топливаВ Росстандарте перечислили регионы с наибольшей долей суррогатного топливаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Замначальника управления госнадзора и контроля Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Оксана Бородина заявила, что Крым, Дагестан и Свердловская область оказались в рейтинге тех регионов страны, где регистрируется наибольший процент суррогатного топлива.

- В данных регионах мы работаем с органами местной власти, прокуратурой, проводятся внеплановые проверки, и к 2021 году планируем улучшить ситуацию и там, - отметила Бородина.

При этом она подчеркнула, что с 2015 года по сегодняшний день доля фальсифицированного и не соответствующего требованиям топлива сократилась больше, чем в два раза - до 9%.

По мнению замначальника управления госнадзора и контроля, среди источников фальсификата - нефтебазы, мини-НПЗ, недобросовестные участники рынки, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России резко выросли суммы штрафов для АЗС, но платить их никто не торопится. За девять месяцев 2019 года Росстандарт велел нарушителям заплатить 47 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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