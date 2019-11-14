В Госдуме объяснили, что могло бы предотвратить стрельбу в колледже Благовещенска
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на происшествие в Благовещенске. Депутат прокомментировал стрельбу в колледже и отметил, что этого могло не случиться, если каждый честно выполнял свои обязанности.
- Даже действующие нормы достаточны, на мой взгляд, они могут предотвратить подобные случаи. Другое дело, что это было не исполнено, - рассуждает депутат.
Он отметил, что если бы сотрудники охраны были хорошо подготовлены, был рабочий металлоискатель, подобной трагедии могло не случиться.
Парламентарий уверен, что в школе должна быть специальная служба, которая будет отслеживать психологическую атмосферу, контролировать конфликты между учащимися.
- Если все отслеживать и придерживаться существующих норм, то можно до минимума свести риски. Очень жаль, конечно, что это всё произошло, — комментирует RT Шхагошев.
14 ноября в Благовещенске в колледже произошла стрельба. Огонь по сокурсникам открыл 19-летний студент. В итоге два человека погибли, в том числе нападавший. Еще трое были госпитализированы.
Сразу после случившегося претензии возникли к охранникам учебного заведения, директор ЧОПа был задержан. Глава СКР Александр Бастрыкин отправил на помощь местным следователям криминалистов из центрального аппарата.
Стрелявшего студента посмертно проверят на вменяемость.
Студенты колледжа в Благовещенске о стрелке.
ИСТОЧНИК KP.RU