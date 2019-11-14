2019-11-14T16:47:36+03:00
Происшествия

В Госдуме объяснили, что могло бы предотвратить стрельбу в колледже Благовещенска

Достаточно соблюдать все действующие нормы, а не игнорировать их
Елена АКИМОВА
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В Госдуме уверены, что ситуацию в Благовещенске можно было предотвратить, если каждый выполнял свою работуВ Госдуме уверены, что ситуацию в Благовещенске можно было предотвратить, если каждый выполнял свою работуФото: Кадр видео
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на происшествие в Благовещенске. Депутат прокомментировал стрельбу в колледже и отметил, что этого могло не случиться, если каждый честно выполнял свои обязанности.

- Даже действующие нормы достаточны, на мой взгляд, они могут предотвратить подобные случаи. Другое дело, что это было не исполнено, - рассуждает депутат.

Он отметил, что если бы сотрудники охраны были хорошо подготовлены, был рабочий металлоискатель, подобной трагедии могло не случиться.

Парламентарий уверен, что в школе должна быть специальная служба, которая будет отслеживать психологическую атмосферу, контролировать конфликты между учащимися.

- Если все отслеживать и придерживаться существующих норм, то можно до минимума свести риски. Очень жаль, конечно, что это всё произошло, — комментирует RT Шхагошев.

14 ноября в Благовещенске в колледже произошла стрельба. Огонь по сокурсникам открыл 19-летний студент. В итоге два человека погибли, в том числе нападавший. Еще трое были госпитализированы.

Сразу после случившегося претензии возникли к охранникам учебного заведения, директор ЧОПа был задержан. Глава СКР Александр Бастрыкин отправил на помощь местным следователям криминалистов из центрального аппарата.

Стрелявшего студента посмертно проверят на вменяемость.

Студенты колледжа в Благовещенске о стрелке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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