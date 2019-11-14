2019-11-14T16:57:00+03:00
Политика

В МИД РФ заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Тем не менее в ведомстве отметили, что в момент утверждения нового главы республики в парламенте не было полного кворума
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москва признала Жанин Аньес объявила себя и.о. президента БоливииМосква признала Жанин Аньес объявила себя и.о. президента БоливииФото: REUTERS
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Москва признает Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, однако учитывает, что в момент ее утверждения в парламенте республики не было полного кворума. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», - сказал замглавы МИД.

Рябков подчеркнул, что Россия расценивает все события, которые предшествовало смене власти в Боливии, как государственный переворот. По словам дипломата, произошедшие является напоминание о том, что «определенные силы применяют приемы, далеко выходящие за правовые нормы, для решения собственных политических задач».

Напомним, Эво Моралес оставил свой президентский пост в результате массовых беспорядков. Он укрылся в Мексике, где получил политическое убежище. 12 ноября второй вице-спикер палаты сенаторов боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющим обязанности лидера Боливии и пообещала «как можно скорее» провести в республике честные президентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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