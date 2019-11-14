На мусорную реформу в регионах до сих пор не выделены деньги
Российский экологический оператор (РЭО) до сих пор не получил обещанное финансирование. Поэтому не может обеспечить строительство инфраструктуры для мусорной реформы, которую он призван продвигать в регионах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
-Мы приняли поправки, мы дали возможность публично-правовой компании "Российский экологический оператор" работать. А им есть на что работать? РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли бы быть направлены в регионы, например, на создание мощностей по мусоропереработке, - сказал Бурматов на заседании профильных комитетов, посвященном реформе мусорной отрасли.
Напомним, реформа эта началась с января этого года. Одна из ее задач — решить пресловутую проблему несанкционированных свалок, а также уменьшить количество отходов, которые вывозятся на санкционированные полигоны. Для этого необходимо создавать современные предприятия по мусоросортировке и мусоропереработке. Задача Российского экологического оператора, указ о создании которого был подписан президентом 14 января, в частности, состоит в организации финансирования новых проектов в мусорной сфере, предоставлении финансовых гарантий инвесторам.
Как поясняют в РЭО, на создание необходимой инфраструктуры, которая хотя бы частично решила проблему со свалками, нужно порядка 282 млрд руб.
По словам Бурматова, ранее достигнутые договоренности по части финансирования РЭО теперь не исполняются.
- Мы требуем 100%-го исполнения и постановления Госдумы, и поручения председателя правительства, - заявил он.