2019-11-14T17:08:27+03:00
Общество

На мусорную реформу в регионах до сих пор не выделены деньги

Из-за этого не выполняются планы по строительству мусороперерабатывающих предприятий
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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский экологический оператор (РЭО) до сих пор не получил обещанное финансирование. Поэтому не может обеспечить строительство инфраструктуры для мусорной реформы, которую он призван продвигать в регионах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

-Мы приняли поправки, мы дали возможность публично-правовой компании "Российский экологический оператор" работать. А им есть на что работать? РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли бы быть направлены в регионы, например, на создание мощностей по мусоропереработке, - сказал Бурматов на заседании профильных комитетов, посвященном реформе мусорной отрасли.

Напомним, реформа эта началась с января этого года. Одна из ее задач — решить пресловутую проблему несанкционированных свалок, а также уменьшить количество отходов, которые вывозятся на санкционированные полигоны. Для этого необходимо создавать современные предприятия по мусоросортировке и мусоропереработке. Задача Российского экологического оператора, указ о создании которого был подписан президентом 14 января, в частности, состоит в организации финансирования новых проектов в мусорной сфере, предоставлении финансовых гарантий инвесторам.

Как поясняют в РЭО, на создание необходимой инфраструктуры, которая хотя бы частично решила проблему со свалками, нужно порядка 282 млрд руб.

По словам Бурматова, ранее достигнутые договоренности по части финансирования РЭО теперь не исполняются.

- Мы требуем 100%-го исполнения и постановления Госдумы, и поручения председателя правительства, - заявил он.

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@TrueKPRU
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