2019-11-14T17:28:23+03:00
В мире

На Родосе двух россиян задержали по подозрению в перевозке мигрантов

Посольство РФ в Греции выясняет детали задержания российских моряков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Родосе задержали двух россиян по подозрению в перевозке мигрантовНа Родосе задержали двух россиян по подозрению в перевозке мигрантовФото: Оксана КАЛЬНИНА
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В начале ноября на острове Родос задержали двух российских моряков по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов из Турции в Грецию. Посольство России в Афинах направило запрос греческим властям.

«По информации Портовой службы острова Родос, 2 ноября у берегов острова были задержаны двое российских граждан - А. С. Маленков и Р. Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции», - передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.

В посольстве уточнили, что на данный момент не поступило никакой дополнительной информации от Министерства иностранных дел Греции и от правоохранительных органов страны. Российские дипломаты продолжают выяснять детали произошедшего.

По словам жены одного из задержанных Евгения Маленкова, 30 октября двое моряков отправились в рейс из Приморского края в Турцию, но попали в шторм и были вынуждено остановиться у берегов Греции, где их задержали. Она сообщила, что работой ее мужа должна была стать перевозка туристов.

Напомним, в январе этого года за незаконную перевозку мигрантов двоих россиян арестовали в Италии. Парусная лодка российских моряков села на мель у побережья города Мелисса. На паруснике находился 51 мигрант курдского происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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