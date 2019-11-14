2019-11-14T18:13:59+03:00
Общество

Канадские ученые обозначили еще одну опасность употребления сахара

Сладкое отрицательно влияет на работу кишечника
Елена АКИМОВА
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Ученые усмотрели еще одно негативное свойство сахара - он отрицательно влияет на работу кишечникаУченые усмотрели еще одно негативное свойство сахара - он отрицательно влияет на работу кишечникаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чрезмерное употребление сахара может негативно сказаться на состоянии организма. Медики регулярно предупреждают, что налегать на сладкое не стоит, так как можно заработать сахарный диабет и другие проблемы.

Канадские ученые спешат добавить к общеизвестному списку еще и проблемы с кишечником. Их тоже провоцирует сахар.

Исследование провели сотрудники Альбертского университета, они искусственно вызвали у лабораторных мышей колит и вводили подопечным глюкозу. Та часть, которая получала большую дозу боролась с болезнью хуже, симптомы заболевания усилились и сильнее повреждалась кишечная ткань.

Это позволило сделать вывод, что сахар способствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике. Помимо этого, продукты жизнедеятельности данных бактерий способны перемещаться из кишечника в другие части организма.

Само наличие данных микроорганизмов в кишечнике приводи к ряду тяжелых заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, сообщает Пятый канал.

Ранее ряд экспертов заявили, что отказываться от сахара полностью не только бессмысленно, но даже вредно. Хотя бы потому, что он является важным источником энергии, и это основное топливо для мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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