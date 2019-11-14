Канадские ученые обозначили еще одну опасность употребления сахара
Чрезмерное употребление сахара может негативно сказаться на состоянии организма. Медики регулярно предупреждают, что налегать на сладкое не стоит, так как можно заработать сахарный диабет и другие проблемы.
Канадские ученые спешат добавить к общеизвестному списку еще и проблемы с кишечником. Их тоже провоцирует сахар.
Исследование провели сотрудники Альбертского университета, они искусственно вызвали у лабораторных мышей колит и вводили подопечным глюкозу. Та часть, которая получала большую дозу боролась с болезнью хуже, симптомы заболевания усилились и сильнее повреждалась кишечная ткань.
Это позволило сделать вывод, что сахар способствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике. Помимо этого, продукты жизнедеятельности данных бактерий способны перемещаться из кишечника в другие части организма.
Само наличие данных микроорганизмов в кишечнике приводи к ряду тяжелых заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, сообщает Пятый канал.
Ранее ряд экспертов заявили, что отказываться от сахара полностью не только бессмысленно, но даже вредно. Хотя бы потому, что он является важным источником энергии, и это основное топливо для мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU