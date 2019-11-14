Владелец крупнейшего в России автодилера «Рольф» решил продать бизнес
Кипрская компания Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», изучит возможность продажи бизнеса группы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера "Рольф", объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы "Рольф"», - говорится в заявлении Delance Limited.
Сообщается, что юридическим советником выступит компания Bryan Cave Leighton Paisner, финансовую консультацию предоставит CrestPrecise.
Напомним, в конце июня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы «Рольф» и ряда руководителей. По версии следствия, Сергея Петрова вывел за рубеж 4 миллиарда рублей через подведомственную ему компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU