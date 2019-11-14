2019-11-14T20:18:43+03:00
Экономика

Владелец крупнейшего в России автодилера «Рольф» решил продать бизнес

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владелец холдинга "Рольф" Сергей Петров. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир АстапковичВладелец холдинга "Рольф" Сергей Петров. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
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Кипрская компания Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», изучит возможность продажи бизнеса группы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера "Рольф", объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы "Рольф"», - говорится в заявлении Delance Limited.

Сообщается, что юридическим советником выступит компания Bryan Cave Leighton Paisner, финансовую консультацию предоставит CrestPrecise.

Напомним, в конце июня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы «Рольф» и ряда руководителей. По версии следствия, Сергея Петрова вывел за рубеж 4 миллиарда рублей через подведомственную ему компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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