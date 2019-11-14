Путин: В основе волнений в Латинской Америке лежат экономические проблемы

14 Нояб. 23:20 2019-11-15T11:45:31+03:00

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Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию, которая сложилась в Боливии в связи с отставкой президента, с Ливией. По мнению главы государства, разница в том, что в Ла-Пасе нет прямого вооруженного вмешательства.

- На мой взгляд, в каждой стране свои причины, но в основе, конечно, всегда лежат проблемы социально-экономического характера, какая-то неустроенность, это какие-то нерешенные вовремя проблемы, хотя - мы все время говорим об этом - есть и элементы вмешательства извне, но они всегда возникают там, где есть внутренние сложности, - сказал Путин.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке на фоне протестов в стране, а также давлений со стороны военных и оппозиции. Он сбежал от протестующих в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. А в стране продолжаются массовые акции протеста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743960" frameborder="0"></iframe> Путин: «Москва рассчитывает на восстановление сотрудничества с Бразилией».

ИСТОЧНИК KP.RU