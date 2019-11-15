2019-11-15T01:48:46+03:00
Происшествия

Пожар в общежитии в Новой Москве: эвакуировано около ста человек

Сведений о пострадавших при пожаре в общежитии в Новой Москве не поступало
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пожар в общежитии в Новой Москве: эвакуировано около ста человекПожар в общежитии в Новой Москве: эвакуировано около ста человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожар в общежитии в Новой Москве произошел в четверг, 15 ноября вечером. Спасатели получили сообщение о возгорании около 23:00. Звонивший рассказал, что загорелось двухэтажное здание в поселке Кокошкино, расположенное по улице Линейный проезд, 8.

- Принимаются меры для ликвидации пожара. По предварительным данным площадь пожара составляет 60 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по городу Москва.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. До прибытия пожарного подразделения здание самостоятельно покинули порядка 40 человек, всего эвакуировано около ста.

Площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Локализовать его удалось спустя примерно час после сообщения о возгорании. На данный момент на месте происшествия работают специалисты. Пожарные продолжают ликвидацию огня, сотрудникам госпожарнадзора предстоит выяснить причину случившегося и установить виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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