2019-11-15T04:55:15+03:00
Спорт

Роналду на один мяч обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира к Евро-2020

Португальский футболист забил десять голов в квалификационном турнире
Мария ИГНАТЬЕВА
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Роналду на один мяч обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира к Евро-2020Роналду на один мяч обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира к Евро-2020Фото: REUTERS
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Криштиану Роналду в гонке бомбардиров обошел футболиста из РФ Артема Дзюбу в гонке бомбардиров отборочного турнира к Евро-2020. У российского спортсмена на счету девять забитых голов, а у португальского на один больше.

Португалия на своем поле принимает команду из Литвы в матче отборочного цикла на Евро-2020. Именно благодаря этой игре Роналду вырвался вперед, успев забросить в ворота соперника три мяча. Таким образом, он заработал десять голов.

В итоге Роналду на данном этапе занимает третье месте в квалификационном турнире. Его опережает форвард сборной Англии Гарри Кейн. Он оформил хет-трик в отборочном матче Евро-2020 против команды Черногории. Теперь на счету нападающего 11 мячей. Российский футболист сейчас занимает третью позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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