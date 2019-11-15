Хоакин Феникс прокомментировал отказ обсуждать насилие в "Джокере"

15 Нояб. 02:25 2019-11-15T02:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный американский актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в нашумевшем фильме "Джокер", прокомментировал свой отказ обсуждать тему призывов к насилию, на которые обратили внимание некоторые критики кинокартины.

- Я не мог говорить об этом, если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать еще большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось. Могло показаться, что я уходил от этой темы, потому что мне было неловко. Но на самом деле я думал, что мои слова только подогрели бы ситуацию, - отметил исполнитель главной роли.

Артист также намекнул, что не прочь сняться в продолжении киноленты. Однако пока у режиссера "Джокера" Тодда Филлипса, как заявляет артист, нет планов о съемке второй части.

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о требовании активистов запретить фильм к показу из-за обилия сцен насилия. Тем не менее, в России картина несколько недель возглавляла рейтинг проката.

ИСТОЧНИК KP.RU