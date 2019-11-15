На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме
На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, пострадали два человека. Отмечается, что спасены 17 человек.
- В доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки. 17 человек спасены, - сообщил источник издания.
Отмечается, что после взрыва последовало возгорание. В пресс- службе ГУ МЧС России по городу Москва сообщили, что загорелись две квартиры в жилом доме. Пламя охватило балконы на пятом, шестом и седьмом этажах. Площадь огня составила 60 квадратных метров.
- В 03:34 пожар был ликвидирован. В результате происшествия есть пострадавшие, - отметили в ведомстве.
О причинах случившегося дополнительно не сообщается. В этом предстоит разобраться сотрудникам госпожарнадзора. Они также выяснять, кто виновен в случившемся.
На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме: двое пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU