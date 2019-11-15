2019-11-15T07:56:24+03:00
Происшествия

На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме

Сообщается о двух пострадавших [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На западе Москвы произошел взрыв в жилом домеНа западе Москвы произошел взрыв в жилом домеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, пострадали два человека. Отмечается, что спасены 17 человек.

- В доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки. 17 человек спасены, - сообщил источник издания.

Отмечается, что после взрыва последовало возгорание. В пресс- службе ГУ МЧС России по городу Москва сообщили, что загорелись две квартиры в жилом доме. Пламя охватило балконы на пятом, шестом и седьмом этажах. Площадь огня составила 60 квадратных метров.

- В 03:34 пожар был ликвидирован. В результате происшествия есть пострадавшие, - отметили в ведомстве.

О причинах случившегося дополнительно не сообщается. В этом предстоит разобраться сотрудникам госпожарнадзора. Они также выяснять, кто виновен в случившемся.

На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме: двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты