15 Нояб. 04:10 2019-11-15T07:56:24+03:00

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На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, пострадали два человека. Отмечается, что спасены 17 человек.

- В доме 16 по улице Удальцова произошел взрыв, в результате обрушились межквартирные перегородки. 17 человек спасены, - сообщил источник издания.

Отмечается, что после взрыва последовало возгорание. В пресс- службе ГУ МЧС России по городу Москва сообщили, что загорелись две квартиры в жилом доме. Пламя охватило балконы на пятом, шестом и седьмом этажах. Площадь огня составила 60 квадратных метров.

- В 03:34 пожар был ликвидирован. В результате происшествия есть пострадавшие, - отметили в ведомстве.

О причинах случившегося дополнительно не сообщается. В этом предстоит разобраться сотрудникам госпожарнадзора. Они также выяснять, кто виновен в случившемся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743903" frameborder="0"></iframe> На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме: двое пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU