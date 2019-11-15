15 Нояб. 05:26 2019-11-15T07:56:01+03:00

Китаец ослеп на один глаз, проиграв всю ночь в телефоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Китае житель города Шэньчжэнь ослеп на один глаз, потому что слишком много пользовался своим смартфоном. Однажды утром он проснулся и понял, что видит лишь правым глазом. Как сообщает Daily Mail, китаец всю ночь играл в мобильном телефоне, а затем уснул. Проблему он обнаружил следующим утром.

Мужчина обратился за помощью к врачам. После обследования и диагностики медики пришли к выводу, что у пациента лопнул в сосуд, а это привело к кровоизлиянию. Причина случившегося - перенапряжение. Специалисты уточнили, это состояние называется вальсальной ретинопатией, как правило, обычно оно вызывается физическими нагрузками.

Отмечается, что игроману сделали операцию. Мужчине лазером прокололи сетчатку. По прогнозу специалистов, примерно через месяц у пациента должно восстановиться зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU