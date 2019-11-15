15 Нояб. 06:46 2019-11-15T08:25:03+03:00

Пилот, аварийно посадивший самолет в кукурузном поле в Подмосковье, рассказал, почему скрывает от пассажиров имя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дамир Юсупов считает, что среди в салоне не должно быть волнения во время полета

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Пилот Дамир Юсупов, прославившийся на всю Россию после аварийной посадки в Подмосковье самолета А321, рассказал, что предпочитает не называть свое имя пассажиром перед взлетом.

- Раньше приветствовал их на борту и говорил: "Командир экипажа Дамир Юсупов". Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно, - сказал пилот в интервью для сызранской телекомпании КТВ-Луч.

Летчик вспомнил, как через месяц после аварийной посадки самолета А321 он представился пассажирам перед взлетом. Уже в небе это вызывало "особый трепет" в салоне - воздушное судно попало в турбулентность. Он сказал, что именно после этого случая перестал представляться.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что пилот Дамир Юсупов и его экипаж в одночасье стали героями. 15 августа летчики совершили экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний» прямо в кукурузном поле в Подмосковье - в двигатель во время взлета попали птицы. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU