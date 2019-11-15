2019-11-15T11:16:16+03:00
Политика

Появилось видео высадки российских военных на авиабазе "Сиррин" в Метрасе

"Сиррин" считалась одним из крупнейших объектов американской армии на территории республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Машина военной полиции России в САРМашина военной полиции России в САРФото: Александр КОЦ
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Российская военная полиция взяла под охрану оставленную американцами авиабазу "Сиррин" в сирийском Метрасе близ города Кобани. В скором времени здесь буде развернут центр выдачи гуманитарной помощи местным жителям.

Этот аэродром считался одним из крупнейших объектов армии США на территории Сирии. Накануне его территорию спешно покинули сотни грузовиков. Американцы взрывали все то, что не могли увезти с собой, однако в зданиях осталось множество личных вещей, медикаментов, спортинвентарь и прочее.

"Сейчас саперы смотрят и проходят по каждому зданию, не оставлены ли какие-то взрывоопасные вещества и вообще нет ли здесь для нас каких-то сюрпризов", - цитирует сайт телеканала "Звезда" старшего инспектора военной полиции Вооруженных сил РФ Дамира.

По его словам, внутренний и внешний периметр базы взяты под контроль. Выставлены стационарные посты и парные патрули.

Сайт kp.ru писал, что авиабаза "Сиррин" стала далеко не первым объектом, оставленным американцами в Сирии. Ранее спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц побывал в Манбидже, откуда армия США также спешно бежала.

Вертолеты российских ВКС перебазированы c авиабазы Хмеймим на север САР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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