США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили ввести санкции в отношении Египта, если он не откажется от дальнейшей закупки российских истребителей Су-35. Соответствующее предупреждение было направлено министру обороны Арабской Республики Мухаммеду Ахмеду Заки американским Госсекретарем Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером.
Вашингтон неоднократно призывал своих союзников отказаться от сделок с Россией в сфере разведки и обороны, поскольку они противоречат закону "О противодействии противникам США посредством санкций".
Однако факт направления соответствующего письма с угрозами, о котором накануне поведало издание The Wall Street Journal, в Госдепе и Минобороны Соединенных Штатов пока отказываются подтверждать, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что в самом Египте вряд ли решат отказаться от покупки российских истребителей. Эксперты считают, что сделка слишком выгодна для Каира.
Многофункциональный истребитель Су-35C.
ИСТОЧНИК KP.RU