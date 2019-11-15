2019-11-15T07:41:56+03:00
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Ограничения могут быть введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Истребитель Су-35Истребитель Су-35Фото: Игорь НОВИКОВ
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США пригрозили ввести санкции в отношении Египта, если он не откажется от дальнейшей закупки российских истребителей Су-35. Соответствующее предупреждение было направлено министру обороны Арабской Республики Мухаммеду Ахмеду Заки американским Госсекретарем Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером.

Вашингтон неоднократно призывал своих союзников отказаться от сделок с Россией в сфере разведки и обороны, поскольку они противоречат закону "О противодействии противникам США посредством санкций".

Однако факт направления соответствующего письма с угрозами, о котором накануне поведало издание The Wall Street Journal, в Госдепе и Минобороны Соединенных Штатов пока отказываются подтверждать, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в самом Египте вряд ли решат отказаться от покупки российских истребителей. Эксперты считают, что сделка слишком выгодна для Каира.

Многофункциональный истребитель Су-35C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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