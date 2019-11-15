2019-11-15T08:33:15+03:00
Политика

НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом

Перевооружение будет завершено к 2035 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с ИИНАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с ИИФото: GLOBAL LOOK PRESS
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НАТО планирует заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS на более современное оборудование. Такая машина будет объединять в себе новейшие технологии, в том числе автономные системы и искусственный интеллект.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантической альянса Йенс Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне. Ожидается, что перевооружение пройдет в 2035 году.

"Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ*", - цитирует генсека пресс-служба военно-политического блока.

Сайт kp.ru писал, что в американской терминологии AWACS - это система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. И в России, конечно, есть свои машины, выполняющие эти функции.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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