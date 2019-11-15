НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
НАТО планирует заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS на более современное оборудование. Такая машина будет объединять в себе новейшие технологии, в том числе автономные системы и искусственный интеллект.
Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантической альянса Йенс Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне. Ожидается, что перевооружение пройдет в 2035 году.
"Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ*", - цитирует генсека пресс-служба военно-политического блока.
Сайт kp.ru писал, что в американской терминологии AWACS - это система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. И в России, конечно, есть свои машины, выполняющие эти функции.
* - запрещенная в РФ террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU