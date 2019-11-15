В России предложили ввести единые нормы авиаперевозки животных

15 Нояб. 08:48 2019-11-15T09:15:01+03:00

Кота Виктора не пустили на борт самолета из-за двух лишних килограмм - хозяину пришлось пойти на хитрость Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести единые правила перевозки домашних животных в самолетах. Соответствующее письмо было направлено на имя главы министерства транспорта Евгения Дитриха.

Сейчас в Федеральных авиационных правилах нет конкретных требований к весу и габаритам питомцев, которых можно брать с собой на борт. Авторы инициативы предлагают внести в нормы, разрешив провозить домашних животных в переноске, по сумме длины, ширины и высоты, не превышающей 115 см. Минимальная норма общего веса в таком случае будет составлять 8 кг.

По задумке главы ООП Ильи Зотова, пассажир сможет доплачивать за минимальный перевес питомца в 1–2 кг, что позволит брать даже самых пухлых животных в салон, передает газета "Известия". Также нововведение повысит лояльность пассажиров к авиаперевозчикам и позволит избежать ситуаций, подобных той что недавно произошла с Михаилом Галиным - хозяином крупного кота Виктора, летевшего из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.

Сайт kp.ru писал, что в столичном аэропорту у животного обнаружили перевес в два килограмма и отказались пускать его на борт самолета. Мужчина не стал отдавать своего четвероногого друга в багажное отделение и снялся с рейса. А перед следующим вылетом просто подменил кота на такого же, но более худого.

Он прошел взвешивание, вскоре освободив место на борту для настоящего Виктора. Узнав об обмане авиакомпания аннулировала все накопленные Михаилом бонусные баллы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743621" frameborder="0"></iframe> Поплатился за толстого кота.Помните историю про толстого кота Виктора? Его не пустили в самолёт из-за двух лишних килограммов. Хозяин Виктора нашёл выход из ситуации. Но в итоге был жёстко наказан авиакомпанией

ИСТОЧНИК KP.RU