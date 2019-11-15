Метеорологи назвали ноябрь самым "депрессивным" месяцем в году

15 Нояб. 09:01 2019-11-15T09:24:45+03:00

Проводите время с семьей, чтобы победить осеннюю хандру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Метеорологи считают ноябрь самым "депрессивным" месяцем в году. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в последний осенний месяц обычно фиксируется низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, из-за которой образуются облака. Все это создает мрачную атмосферу в российских городах.

"Ноябрь - это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. <...> Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость", - сказал Вильфанд.

По его словам, именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, а потому в это время стоит больше общаться с семьей и друзьями, ходить в театры и на выставки в рамках "профилактики" плохого настроения, передает ТАСС.

К слову, сайт kp.ru ранее писал о том, как справиться с осенней хандрой. Специалисты советуют окружить себя цветными вещами, не забывать заниматься спортом и наладить режим сна.

ИСТОЧНИК KP.RU