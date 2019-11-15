2019-11-15T09:24:45+03:00
Общество

Метеорологи назвали ноябрь самым "депрессивным" месяцем в году

Конец осени характеризуется низким атмосферным давлением и практически полным отсутствием солнца
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проводите время с семьей, чтобы победить осеннюю хандруПроводите время с семьей, чтобы победить осеннюю хандруФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Метеорологи считают ноябрь самым "депрессивным" месяцем в году. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в последний осенний месяц обычно фиксируется низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, из-за которой образуются облака. Все это создает мрачную атмосферу в российских городах.

"Ноябрь - это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. <...> Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость", - сказал Вильфанд.

По его словам, именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, а потому в это время стоит больше общаться с семьей и друзьями, ходить в театры и на выставки в рамках "профилактики" плохого настроения, передает ТАСС.

К слову, сайт kp.ru ранее писал о том, как справиться с осенней хандрой. Специалисты советуют окружить себя цветными вещами, не забывать заниматься спортом и наладить режим сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты