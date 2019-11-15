Метеорологи назвали ноябрь самым "депрессивным" месяцем в году
Метеорологи считают ноябрь самым "депрессивным" месяцем в году. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он пояснил, что в последний осенний месяц обычно фиксируется низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, из-за которой образуются облака. Все это создает мрачную атмосферу в российских городах.
"Ноябрь - это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. <...> Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость", - сказал Вильфанд.
По его словам, именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, а потому в это время стоит больше общаться с семьей и друзьями, ходить в театры и на выставки в рамках "профилактики" плохого настроения, передает ТАСС.
К слову, сайт kp.ru ранее писал о том, как справиться с осенней хандрой. Специалисты советуют окружить себя цветными вещами, не забывать заниматься спортом и наладить режим сна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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