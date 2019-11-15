2019-11-15T10:04:36+03:00
Общество

Россияне рассказали, что воруют из отелей

Воришки оказались не только практичными, но и сентиментальными
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристы увозят вещи из отеля на память и потому что пригодитсяТуристы увозят вещи из отеля на память и потому что пригодитсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Каждый второй россиянин что-то ворует из отеля. В этом признались туристы исследователям портала Туту.ру. Опрос проводили в соцсетях. Тех, кто берет «сувениры» из отеля и не берет, оказалось почти поровну. Так, не хотят везти с собой домой тапочки, мыло или шампунь – 57 процентов опрошенных.

- Свою позицию «бессребреники» аргументируют тем, что им и так хватает впечатлений, а гостиничные тапочки в домашних условиях не сравнятся со «своими родненькими»,- приводит результаты исследования РИА Новости.

Многие не решаются брать вещи отеля еще и потому что в аэропорту строгий учет веса багажа, а переплачивать за перегруз не хочется.

- Люди стали чаще путешествовать. Если из каждого отеля привозить баночки, тапочки и прочее, то дома быстро закончится свободное пространство, - сообщают исследователи.

Но, тем не менее, почти половина опрошенных берет что-то из отеля. Чаще всего это мыло, гели для душа и шампуни. Но бывает, что и туалетную бумагу берут с собой. В обще сложности так ответили 55 процентов. Еще 23 процента забирают все, что можно унести. Тапочки, кстати, берут редко –всего 8 процентов признались в этом. Еще реже (5 процентов) увозят швейный набор.

Объясняют свою тягу к чужому добро просто – пригодится на даче, в походах, поездках. Но были и сентиментальные ответы:

- Самым трогательным оказался комментарий человека, который уже второй год вывозит из «Зеленого Мыса» в Алупке шампуни и гели для душа потому, что их запах напоминает о море и о южном береге Крыма, - рассказали исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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