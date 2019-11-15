2019-11-15T11:29:13+03:00
Общество

Минтруд разработает правила безопасности при работе с дронами

Чиновники хотят определить, кто должен нести ответственность за правильное использование аппаратов
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Директор департамента условий и охраны труда профильного ведомства Валерий Корж заявил, что сейчас перед чиновниками встала проблема обеспечения необходимых мер безопасности при работе беспилотными транспортными средства. В том числе необходимо определить, кто должен нести ответственность за правильное использование дронов – производитель программного обеспечения, оператор дрона или производитель оборудования.

Задача разработать эффективные нормы безопасности усложняется тем, что регулирование работы дронов по всему миру почти не развито, хотя беспилотники получили огромное распространение в самых разных областях – от тяжелой промышленности до высокой моды.

«Они очень активно начинают применяться даже в логистических схемах, а для специфики России, для Сибири, для добычных и углеводородных компаний предоставлять постоянно оборудование, материалы на буровые установки (с использованием беспилотников) - это очень актуальная проблема», - приводит слова директора департамента Минтруда ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты