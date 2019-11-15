Минтруд разработает правила безопасности при работе с дронами

15 Нояб. 11:29 2019-11-15T11:29:13+03:00

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Директор департамента условий и охраны труда профильного ведомства Валерий Корж заявил, что сейчас перед чиновниками встала проблема обеспечения необходимых мер безопасности при работе беспилотными транспортными средства. В том числе необходимо определить, кто должен нести ответственность за правильное использование дронов – производитель программного обеспечения, оператор дрона или производитель оборудования.

Задача разработать эффективные нормы безопасности усложняется тем, что регулирование работы дронов по всему миру почти не развито, хотя беспилотники получили огромное распространение в самых разных областях – от тяжелой промышленности до высокой моды.

«Они очень активно начинают применяться даже в логистических схемах, а для специфики России, для Сибири, для добычных и углеводородных компаний предоставлять постоянно оборудование, материалы на буровые установки (с использованием беспилотников) - это очень актуальная проблема», - приводит слова директора департамента Минтруда ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU