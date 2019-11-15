Центробанк может выпустить монету номиналом 50 рублей
Центральный банк России изучает вопрос целесообразности выпуска монеты номиналом 50 рублей. Об этом рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
По его словам, о чеканке такой монеты просят представители вендинговой индустрии. Им она нужна для выдачи сдачи в автоматах. Однако замглавы департамента указывает на наличие в этом вопросе аргументов не только "за", но и "против".
Ведь при выпуске новой монеты нужно быть уверенным, что она прослужит хотя бы 20-30 лет, а с учетом активного развития безналичных платежей в России необходимость вложения средств в это направление неочевидна.
"Мы внимательно смотрим за ситуацией. И в случае, если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято", - цитирует Демиденко сайт "Газета.Ру".
Сайт kp.ru писал, что монеты номиналом в 50 рублей существуют и сейчас, но все они - юбилейные. Одну такую отчеканили специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU