Центробанк может выпустить монету номиналом 50 рублей

15 Нояб. 11:13 2019-11-15T11:48:46+03:00

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Центральный банк России изучает вопрос целесообразности выпуска монеты номиналом 50 рублей. Об этом рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По его словам, о чеканке такой монеты просят представители вендинговой индустрии. Им она нужна для выдачи сдачи в автоматах. Однако замглавы департамента указывает на наличие в этом вопросе аргументов не только "за", но и "против".

Ведь при выпуске новой монеты нужно быть уверенным, что она прослужит хотя бы 20-30 лет, а с учетом активного развития безналичных платежей в России необходимость вложения средств в это направление неочевидна.

"Мы внимательно смотрим за ситуацией. И в случае, если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято", - цитирует Демиденко сайт "Газета.Ру".

Сайт kp.ru писал, что монеты номиналом в 50 рублей существуют и сейчас, но все они - юбилейные. Одну такую отчеканили специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU