Асад заявил, что на севере Сирии больше арабов, чем курдов

15 Нояб. 12:09 2019-11-15T12:25:27+03:00

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На северо-востоке Сирии проживает гораздо больше арабов, чем курдов, поэтому говорить об их большинстве в регионе нельзя. Такое заявление сделал президент республики Башар Асад.

Он подчеркнул, что курды десятилетиями "без проблем" жили на территории САР, но радикально настроенные политические группы начали выдвигать сепаратистские идеи.

"Некоторые из идей связаны с федерализацией и автономным курдским управлением. Как я уже говорил, северо-восток Сирии - это арабский регион. И если кто-то и может говорить о федерализации, то это арабы, потому как они там большинство", - цитирует РИА Новости президента.

По словам Асада, ситуация в республике сильно отличается от происходящего на юго-востоке Турции и севере Ирака.

Сайт kp.ru писал, что в России ранее предложили внести курдов в конституцию Сирии. В таком случае в стране не останется вооруженных формирований, угрожающих нацбезопасности соседней Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU