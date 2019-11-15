Солистка рок-группы "Маневры" найдена мертвой в Москве
В Москве найдена мертвой 44-летняя солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова, некогда известная как Нади.
В начале 2000-х годом это музыкальное объединение находилось в центре молодежной тусовки Троицка, а его участники были известны в узких кругах. Со временем Надира перестала появляться на сцене, однако ее поклонники утверждали, что иногда она все еще выступает.
В минувший четверг тело женщины обнаружили в квартире в Северном Медведково. Эксперты установили, что с момента смерти прошло больше месяца.
Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о том, что, кроме Надиры, в квартире нашли также тело ее матери. Оба трупа находились в ванной комнате и уже начали разлагаться.
О пропаже родственниц заявил старший брат пенсионерки. Именно после его обращения сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру. Что стало причиной гибели женщин, устанавливается. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU