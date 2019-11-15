В Госдуме разъяснили, что новый закон о гостиницах не запрещает посуточную аренду квартир
Новый закон о гостиницах в жилых домах никак не повлияет на систему посуточной аренды квартир. В пятницу 15 ноября в СМИ появилась трактовка постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Речь идет о предложении запретить размещать на первых этажах жилых домов гостиницы. Однако, журналисты предположили, что изменения затронут и хостелы, а также тех, кто сдает туристам жилье посуточно. Такое особенно актуально в крупных городах, популярных у приезжих.
- Нового в нем ничего, - опроверг слухи первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Его слова приводят РИА Новости. - Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно.
Сайт kp.ru писал, что законопроект о гостиницах в жилых домах приняли в смягченном варианте.
Запрет на посуточную аренду квартир в России опровергли.Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
ИСТОЧНИК KP.RU