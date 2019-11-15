В парке "Лосиный остров" в Москве зарезали женщину

15 Нояб. 13:41 2019-11-15T14:13:13+03:00

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На востоке Москвы насмерть зарезали 45-летнюю женщину. Тело с множеством ножевых ранений обнаружили вечером в четверг, 14 ноября, на территории парка "Лосиный остров". Такую информацию предоставили в Главном управлении Следственного комитета РФ по столице.

В ведомстве уточнили, что все ранения были нанесены в область туловища. Продолжается выяснение обстоятельств смерти женщины. Ведется поиск улик и лиц, причастных к совершению преступления.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщается на сайте СК.

Сайт kp.ru писал, что в этот же четверг в московском районе Северное Медведково нашли трупы двух женщин, которые пролежали в квартире больше месяца. Одной из погибших оказалась 44-летняя солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU