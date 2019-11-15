2019-11-15T13:56:58+03:00
Общество

За полеты на МКС американцы заплатили России почти 4 миллиарда долларов

За полгода астронавтам забронировали 70 мест в кораблях «Союз»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Астронавтов доставляют на МКС на "Союзах"Астронавтов доставляют на МКС на "Союзах"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Путешествие астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз» обошлось НАСА в 3,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил главный инспектор американской компании Пол Мартин, отчет опубликован на сайте корпорации.

- На июль 2019 года, НАСА приобрело 70 мест в «Союзах» стоимостью 3,9 миллиарда долларов для доставки американских и партнерских астронавтов на станцию и обратно на Землю, - сказано в тексте документа.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что ради того, чтобы «довезти американцев до МКС пришлось даже сократить свою научную программу. НАСА рассчитывает на российскую поддержу не только в полетах на МКС, но и в вопросе освоения Луны. На эту планету американцы хотят отправиться в 2024 году. В четверг 14 ноября вице президент США Майкл Пенс посетил НАСА и осмотрел оборудование, с помощью которого идет подготовка к лунной миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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