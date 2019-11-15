2019-11-15T14:23:48+03:00
Политика

Россия зеркально ответит на помилование двух граждан РФ в Литве

Осужденные за шпионаж Николай Филипченко и Сергей Моисеенко были освобождены от отбывания наказания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава СВР России Сергей НарышкинГлава СВР России Сергей НарышкинФото: Евгения ГУСЕВА
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Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование двух граждан РФ в Литве.

Сайт kp.ru писал, что ранее в пятницу, 15 ноября, президент республики Гитанас Науседа освободил от отбывания наказания осужденных за шпионаж Сергея Моисеенко и Николая Филипченко.

"По моим данным, это зеркальные меры", - цитирует ТАСС директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который ответил на вопрос о реакции Москвы на действия Риги.

Напомним, что обоих россиян осудили в 2017 году. Филипченко был задержан в 2015-м и признан виновным в попытке завербовать сотрудников Департамента госбезопасности Литвы с целью установки прослушивающих устройств в кабинете президента страны. Его приговорили к десяти годам тюрьмы.

Моисеенко же был обвинен не только в шпионаже, но и незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Его осудили на 10,5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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