2019-11-15T14:19:50+03:00
В мире

В «Нафтогазе» ответили на заявление Путина о возможной приостановке поставок газа на Украину

Российский президент сообщил о готовности снизить цену на газ при прямых поставках
Юлия САЛЬНИКОВА
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Есть риск того, что контракт на поставку газа не будет заключен с УкраинойЕсть риск того, что контракт на поставку газа не будет заключен с УкраинойФото: REUTERS
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В Украине отреагировали на заявление Владимира Путина. В четверг 14 ноября президент России сообщил о риске прекращения поставок газа в Украину. Напомним, договор истекает 31 декабря 2019 года. Чтобы заключить следующее соглашение, необходимо выполнить ряд условий. Например, в Украине планируют имплементировать европейское законодательство. Если успеют, то в России готовы на новых условиях подписать договор. Если нет, то существует риск, что договор не будет подписан.

Также Владимир Путин назвал «бредом» новые судебные требования «Нафтогаза к «Газпрому».

- «Нафтогаз» не применяет новые судебные процессы против «Газпрома». Мы защищаемся в арбитраже и в суде от судебных процессов против нас, - написал в фейсбуке глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он подтвердил, что в выступлении российский президент верно указал, что Украине еще предстоит обновить энергетическое законодательство на европейский манер:

- Очень надеюсь, что украинский парламент сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа", -написал Коболев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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