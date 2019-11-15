2019-11-15T14:45:07+03:00
Политика

Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти

Дамаск не верит, что ООН поможет разрешить ситуацию, но все равно подаст жалобу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Башар Асад - президент СирииБашар Асад - президент СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сирия намерена добиваться от США выплаты компенсации за хищения нефти. Об этом сообщил президент арабской республики Башар Асад.

По его словам, вопрос будет поднят в ООН, хотя эта организация и превратилась в "полугосударство, которым управляют бандитские группировки". Объединения по факту "не существует", как не существует и международного права, добавил сирийский лидер.

"Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы — но они останутся на полках", - цитирует РИА Новости Асада.

Сайт kp.ru писал, что ранее Минобороны России опубликовало доказательство хищений сирийской нефти американскими военными. Со спутников видно, как десятки бензовозов вывозят сырье за границу. Сами США не скрывают свой интерес к нефтяным месторождениям республики, за что уже неоднократно подверглись критике других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты