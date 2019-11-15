Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти

15 Нояб. 14:45 2019-11-15T14:45:07+03:00

Дамаск не верит, что ООН поможет разрешить ситуацию, но все равно подаст жалобу

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Сирия намерена добиваться от США выплаты компенсации за хищения нефти. Об этом сообщил президент арабской республики Башар Асад.

По его словам, вопрос будет поднят в ООН, хотя эта организация и превратилась в "полугосударство, которым управляют бандитские группировки". Объединения по факту "не существует", как не существует и международного права, добавил сирийский лидер.

"Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы — но они останутся на полках", - цитирует РИА Новости Асада.

Сайт kp.ru писал, что ранее Минобороны России опубликовало доказательство хищений сирийской нефти американскими военными. Со спутников видно, как десятки бензовозов вывозят сырье за границу. Сами США не скрывают свой интерес к нефтяным месторождениям республики, за что уже неоднократно подверглись критике других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU