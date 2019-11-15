Эрмитаж в 2020 году проведет в Самарской области выставки и мастер-классы реставраторов

15 Нояб. 14:49 2019-11-15T14:49:09+03:00

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В музеях Самарской области пройдут выставки проектов «Эрмитажа». Соглашение о совместной работе на культурном форуме в Санкт-Петербурге подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор музея Михаил Пиотровский. Такая договоренность позволит Эрмитажу показывать новые культурные проекты на площадках региона, а жители же смогут увидеть легендарные произведения классиков и современников.

- Самара – замечательный город. Это город очень больших культурных традиций, музейных традиций. Сейчас соглашение подпишем и дальше все наши планы, которые есть и которые только еще в голове, будут осуществляться, тем более, что Дмитрий Игоревич возглавляет рабочую группу Госсовета по культуре, и мы уже очень плодотворно обсуждали многие вещи, теперь будем их осуществлять, - рассказал Михаил Пиотровский.

Теперь стороны будут вместе продумывать организацию проектов Эрмитажа в Самарской области. В 2020 году также пройдут Дни Эрмитажа в регионе. В их рамках пройдут мастер-классы ведущих реставраторов, показ фильмов и лекции.

- В рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность. – считает Дмитрий Азаров. – У Эрмитажа богатейший опыт, традиции, у Эрмитажа есть взгляд в будущее, практика по использованию современных технологий в музейном деле, поэтому будем учиться и учиться.